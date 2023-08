Calciomercato Milan – Taremi, un assist per vestire rossonero: le news

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mehdi Taremi , classe 1992 , centravanti iraniano del Porto che il Milan vorrebbe acquistare per completare, così, il suo calciomercato estivo. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi stanno provando a regalare l'ex Rio Ave al tecnico Stefano Pioli . E il giocatore, insieme al suo entourage, sta facendo pressioni alla sua attuale società per essere ceduto ai rossoneri.

Calciomercato Milan: Taremi rinuncia al 15% sulla sua rivendita?

Taremi, insomma, è il miglior alleato del Milan in questa fase di calciomercato. Il bomber, autore di 31 gol e 14 assist in 51 partite nell'ultima stagione con i 'Dragões', ha già comunicato al Porto di non voler rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e di voler passare al Milan in questa finestra di trattative. Taremi, ha ricordato il 'CorSport', vanta il 15% sulla sua rivendita e potrebbe rinunciare alla sua quota per agevolare il trasferimento in Italia.