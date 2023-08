Calciomercato Milan – Taremi, ecco la distanza tra domanda e offerta

Cifra, questa, giudicata alta dal Diavolo che, al contrario, ne offre al massimo 15 . Il Porto non si fa spaventare dalla prospettiva di perdere Taremi a parametro zero nel luglio 2024 . E il Milan? Sondate le possibilità Armando Broja ( Chelsea ) e Hugo Ekitike ( PSG ), Taremi resta l'ultima occasione. Ma solo a quella cifra, visto che presto sarà svincolato e visto che, a Milanello , il materiale umano non manca di certo.

Se non arrivasse, sarebbe confermato Colombo. E c'è sempre Okafor

Qualora Taremi non arrivasse al Milan in questo calciomercato estivo, infatti, il Diavolo tratterrebbe in rosa Lorenzo Colombo, promesso sposo (in prestito) del Monza. Poi c'è sempre Noah Okafor che, arrivato in rossonero come vice di Rafael Leão, può svolgere quel ruolo con altre caratteristiche. La partita di campionato in scaletta stasera, per il Porto, farà probabilmente dilatare di qualche ora i tempi del nuovo dialogo con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.