Calciomercato Milan – Ekitike sogna il Diavolo, ma l’affare è difficile

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come i rossoneri stiano cercando un attaccante in questi ultimi giorni della sessione estiva e come l'abbiano individuato in Mehdi Taremi del Porto. Il Diavolo farà un ulteriore tentativo per prelevare l'iraniano, classe 1992, dai lusitani: c'è ancora distanza, però, tra i 15 milioni di euro offerti dal Milan e i 20-25 richiesti dai 'Dragões' per liberare Taremi con un anno di anticipo sulla scadenza del suo contratto.