Calciomercato Milan – Attaccante, Taremi gratis a giugno? Ma l’Inter …

Improbabile, vista la presenza di Olivier Giroud e Luka Jović in rosa, che il Milan possa muoversi su Taremi a gennaio. Sebbene la sua candidatura per l'attacco sia ancora valida, i rossoneri potrebbero sfruttare il contratto in scadenza a fine stagione per prendere il bomber dell'Iran a parametro zero.

L'anno prossimo può essere ingaggiato da comunitario — Taremi, però, ha evidenziato il quotidiano romano, stuzzica anche l'Inter: potrebbe, così, delinearsi un derby di calciomercato con il Milan per il suo ingaggio. Ad ogni modo, i dialoghi tra Milan e l'entourage di Taremi vanno ancora avanti. Si ribadisce: a gennaio 2024 operazione non semplice. Anche perché l'iraniano vuole sfruttare gli ultimi mesi in Portogallo per acquisire il passaporto comunitario. Scambio eclatante tra Milan e Bayern? Gli ultimi rumors >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.