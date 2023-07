Calciomercato Milan – Taremi e Chukwueze, ne resterà soltanto uno

Questa 'casella' verrà presa, per l'appunto, ad oggi, da uno tra Taremi e Chukwueze. Il centravanti iraniano, classe 1992 , è il nome più caldo per il Diavolo al momento. Ma il Porto è osso duro con cui avere a che fare. Il Milan, facendo leva sul gradimento del giocatore, sul contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e sulla mediazione di Jorge Mendes , vorrebbe portare a casa Taremi stando sotto i 25 milioni di euro di spesa.

Se il Porto non cala la richiesta per Taremi, si torna sul nigeriano

'Tuttosport', però, ha evidenziato come, dal canto suo, il Porto voglia quella cifra. Allora, se le cose dovessero andare per le lunghe, il Milan potrebbe accelerare nuovamente su Chukwueze, esterno offensivo nigeriano classe 1999. E, davanti, alternando Olivier Giroud e Arnaut Danjuma (in arrivo dal Villarreal) con Lorenzo Colombo come terzo, rimandando alla prossima estate il problema del centravanti. Lukaku in prestito al Milan? Lo scenario di mercato >>>