Calciomercato Milan, Tare in Inghilterra per Hojlund: tre alternative

Il Milan potrebbe chiudere la sessione di calciomercato con un colpo in attacco e il primo nome sarebbe Rasmus Hojlund. Secondo Gazzetta.it, il danese avrebbe scavalcato Vlahovic con i rossoneri pronti a chiudere per un prestito con diritto di riscatto, ma mancherebbe ancora il via libera definito della punta. Hojlund, infatti, sarebbe convinto di giocarsi le sue carte al Manchester United, nonostante Zirkzee e il neo arrivato Sesko.