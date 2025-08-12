Calciomercato Milan, Tare in Inghilterra per Hojlund: tre alternative

Calciomercato Milan, Tare sarebbe in Inghilterra per Rasmus Hojlund. Scrive così Gazzetta.it: la rosea parla anche delle alternative
Il Milan potrebbe chiudere la sessione di calciomercato con un colpo in attacco e il primo nome sarebbe Rasmus Hojlund. Secondo Gazzetta.it, il danese avrebbe scavalcato Vlahovic con i rossoneri pronti a chiudere per un prestito con diritto di riscatto, ma mancherebbe ancora il via libera definito della punta. Hojlund, infatti, sarebbe convinto di giocarsi le sue carte al Manchester United, nonostante Zirkzee e il neo arrivato Sesko.
Calciomercato Milan, Hojlund: si attende una settimana. E spuntano le alternative
Secondo la rosea, Tare sarebbe volato in Inghilterra per riuscire a strappare il sì della punta, ma non dovrebbe aspettare fino a fine agosto. Massimo una settimana, secondo il quotidiano. Poi il Milan virerebbe su altri obiettivi negli ultimi giorni di calciomercato.