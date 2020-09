Calciomercato Milan – Dalla Francia: tante squadre sul gioiello Fofana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, da tempo, il Milan è sulle tracce di Wesley Fofana, classe 2000, difensore centrale francese del Saint-Etienne.

Milan, offerti 18 milioni per Fofana

‘Le 10 Sport‘ ha ricordato come il Diavolo abbia già presentato un’offerta di 18 milioni di euro per il talento francese. Proposta, però, giudicata insufficiente dalla dirigenza del club transalpino.

Fofana vuole andare via dalla Francia

Il giocatore, però, potrebbe essere ceduto lo stesso in questa sessione di calciomercato. Il giocatore, infatti, vorrebbe alzare il proprio livello di competitività e giocare in una squadra di rango maggiore rispetto al Saint-Etienne.

Per 25 milioni il calciatore può partire

Pertanto, secondo quanto riferito da ‘L’Équipe‘ oggi in edicola, il difensore potrebbe essere ceduto per 25 milioni di euro. Sulle tracce di Fofana, oltre naturalmente ai rossoneri, anche il Leicester City in Inghilterra e molte squadre spagnole.

Nella fattispecie, Valencia, Villarreal, Betis e Siviglia. QUESTE LE ULTIME SUL POSSIBILE RITORNO AL MILAN DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>