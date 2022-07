Calciomercato Milan – Tanganga o N’Dicka? Dipende da De Ketelaere …

Japhet Tanganga e Evan N'Dicka sono obiettivi di calciomercato del Milan. Chi arriverà, tra i due, per rinforzare la difesa di Stefano Pioli?

Daniele Triolo

Chi arriverà in difesa nel Milan, in questo calciomercato estivo, tra Japhet Tanganga ed Evan N'Dicka? Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fornisce un'interessante chiave di lettura a tal proposito, sottolineando come, molto, dipenda da ... Charles De Ketelaere.

Calciomercato Milan, il piano rossonero per Tanganga e N'Dicka

Nel senso: se il Milan riuscisse ad acquistare il talento belga, di fatto 'consumerebbe' circa il 60% del budget a sua disposizione, pari a circa 50 milioni di euro. Così fosse, dunque, in difesa punterebbe all'acquisizione di un calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In quel caso, sarebbe Tanganga in prima fila, dopo i colloqui con Fabio Paratici, dirigente degli 'Spurs', avuti nei giorni scorsi. Altrimenti, qualora l'innesto sulla trequarti non fosse CDK, bensì uno come Hakim Ziyech, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, cambierebbe la questione per la difesa.

A quel punto, infatti, il favorito diventerebbe N'Dicka, il cui contratto con l'Eintracht Francoforte andrà in scadenza il 30 giugno 2023. Il giocatore, quindi, è acquistabile, dunque, soltanto a titolo definitivo per 15-20 milioni di euro.