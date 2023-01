Calciomercato Milan – Il talento del Parma attira l’attenzione del Diavolo

Il giovane talento del Parma ha disputato ieri una grande partita contro l'Inter in Coppa Italia: il Milan potrebbe farci un pensierino

Enrico Ianuario

Ieri sera è andata in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter-Parma a 'San Siro'. La partita è terminata con la vittoria dei nerazzurri per 2-1, arrivata ai tempi supplementari e dopo aver trovato il gol del pareggio solamente all'88esimo. La squadra gialloblù, infatti, era passata in vantaggio con un gran gol di Juric nel primo tempo, salvo poi farsi prima recuperare da Lautaro Martinez e rimontare definitivamente da un gol di Acerbi ai supplementari. Nonostante il risultato, la squadra di Pecchia è stata protagonista di un'ottima partita così come è stato protagonista di un'ottima prova un giovane talento che piace da diverso tempo al Milan.

Milan, piace il talento del Parma — Secondo quanto riferisce 'calciomercato.it', il calciatore in questione è Adrian Bernabé. Dai suoi piedi è nata l'azione del gol del vantaggio del Parma firmato Juric, ma lo spagnolo è stato autore di tante ottime giocate che hanno attirato l'attenzione del Milan. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, il classe 2001 ha anche avuto la possibilità di giocare nel Manchester City di Pep Guardiola, anche se lì non ha avuto grande spazio per potersi mettere in evidenza. In ogni caso, però, attirò l'attenzione del suo vice Maresca, il quale lo ha poi voluto al Parma nella passata stagione.

Il Milan, in realtà, aveva già mostrato interesse nei confronti di Bernabé già la scorsa estate. Un interesse che non è stato approfondito, ma secondo 'calciomercato.it' il Diavolo starebbe continuando a monitorare il giocatore. Il profilo dello spagnolo, infatti, si sposerebbe in pieno con gli schemi tattici di Stefano Pioli.Bernabé è un centrocampista centrale che può giocare anche come esterno sinistro. Mancino di piede, l'ex Barça e City ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato. Vedremo, dunque, se il Milan avrà intenzione di voler fare un tentativo d'acquisto in questa finestra di mercato o a campionato concluso. Ecco come e dove vedere in tv o in diretta streaming Milan-Torino.