Calciomercato Milan – Szoboszlai: “Lipsia? Ho tempo per pensarci” | News

Calciomercato Milan, le parole di Szoboszlai sul suo futuro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Accostato in questi ultimi giorni al RB Lipsia, il centrocampista Dominik Szoboszlai, classe 2000, obiettivo di mercato anche del Milan, ha parlato del suo futuro professionale. Queste le dichiarazioni odierne di Szoboszlai, rilasciate al termine della sfida vinta in casa, 3-1, dal suo RB Salisburgo contro il LASK Linz. “Ci sono rumors e voci su tanti club, l’ultimo è il Lipsia. Io però ho ancora tempo per pensarci. Prenderò la miglior decisione per me. E comunque ci sono ancora delle partite importanti da giocare con il Salisburgo”. Calciomercato Milan, Paolo Maldini punta il grande colpo: Leon Bailey >>>