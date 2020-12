Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Szoboszlai al RB Lipsia” | News

Calciomercato Milan: sfuma Szoboszlai, andrà a Lipsia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo, ha deciso di trasferirsi già a gennaio nella fila del RB Lipsia di Julian Nagelsmann. Lo ha riferito ‘Sky Sport Deutschland‘ in questi minuti.

Szoboszlai, corteggiato anche da Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan, dunque, ha scelto di andare a giocare nella Bundesliga tedesca. Lì non avrà problemi di lingua. Mancano soltanto la firma sul nuovo contratto del giocatore e gli ultimi dettagli tra società, ma l’operazione è in dirittura d’arrivo.

‘Sky Sport Deutschland‘ ha rivelato anche come Christoph Freund, direttore sportivo del RB Salisburgo, fosse a Lipsia in questi giorni per definire l’accordo tra le parti. Si punta ad annunciare la cessione di Szoboszlai al RB Lipsia prima di Natale.

Costerà, come noto, 25 milioni di euro ai tedeschi (il valore della clausola rescissoria) e continuerà dunque a giocare in Champions League con i 'Tori Rossi' anche nella seconda parte della stagione.