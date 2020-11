Calciomercato Milan – Szoboszlai aveva un accordo con Boban e Rangnick

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: RETROSCENA SZOBOSZLAI

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive sul futuro di Dominik Szoboszlai. Il calciatore ha compiuto 20 anni il 25 ottobre scorso, ma la sua stella è già parecchio luminosa.

L’ungherese è seguito dai più importanti club europei, tra cui il Milan. La rosea, però, svela una sorta di paradosso: il club rossonero è stato vicino per ben due volta a Szoboszlai. Boban, infatti, entrò in azione un anno fa per chiudere il trasferimento. Le condizioni erano favorevoli: 25 milioni di euro di clausola rescissoria più il 20% su una futura rivendita. Accordo anche con il giocatore sulla base di un quinquennale da 1,8 milioni netti più bonus.

Stesso discorso con Ralf Rangnick, che con Szoboszlai aveva raggiunto un accordo sulla falsa riga del precedente. Il mancato arrivo del tedesco ha fatto saltare tutto. Nel frattempo l’ungherese ha firmato il rinnovo di contratto con il Salisburgo fino al 2023, ma la clausola è sempre la stessa: certo, siamo in tempi di coronavirus, ma il prezzo (25 milioni) per un talento del genere è più che ragionevole.

