Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: l’assist arriva dal fisco…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: RINNOVO IBRAHIMOIVC

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic presto potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan.

L’aiuto in tal senso potrebbe arrivare dal fisco. Il decreto crescita, infatti, consentirebbe al Milan e Ibrahimovic di risparmiare tasse. Essendo cittadino straniero con residenza fiscale di due anni in Italia, Ibra ha diritto a uno sgravio fiscale importante. L’accordo tra il Diavolo e il centravanti potrebbe proseguire sulle cifre attuali (7 milioni di euro l’anno), in modo da non impattare eccessivamente sulle finanze del club rossonero.

