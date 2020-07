Calciomercato Milan – Szoboszlai, aumenta l’ottimismo: le ultime

MERCATO MILAN NEWS – Sempre più vicini. Si continua a lavorare in casa Milan per arrivare a Dominik Szoboszlai. I contatti proseguono e per i rossoneri c’è sempre più ottimismo. C’è una clausola rescissoria da pagare, fissata a 25 milioni dal RB Lipsia, e il Diavolo ha già avviato i dialoghi con lo staff dell’ungherese. Pronto un contratto da cinque anni, secondo calciomercato.com, a 1,4 milioni più bonus a salire. Ovviamente il regista dell’operazione è Ralf Rangnick, che ha un ottimo rapporto con quello che è il suo pupillo. L’obiettivo del tedesco è presentarsi con Szoboszlai acquistato, un biglietto da visita mica male.

Szoboszlai, proprio in virtù dell’ottimo rapporto con Rangnick ha aperto in modo totale al trasferimento al Milan. La chiusura, tuttavia, non è prossima: servirà ancora qualche giorno. Il periodo decisivo potrebbe essere la fine di luglio. Il Milan si augura di poter chiudere comunque nel breve, anche perché la concorrenza continua a essere molto agguerrita, soprattutto con Paris Saint-Germain e Arsenal. Si è invece defilato, a quanto pare, il Napoli. I partenopei avevano chiesto informazioni, ma non sono andati oltre. Ora la pole position è rossonera. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>