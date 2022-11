Calciomercato Milan – Svincolati 2023: chi fa al caso del Diavolo?

A meno di clamorose variazioni di programma, il Milan non dovrebbe concludere alcuna operazione in entrata a gennaio. Se non ci saranno uscite nella prossima sessione di calciomercato, difficilmente qualcuno potrà arrivare a Milanello. Ci sono però diversi calciatori interessanti in scadenza di contratto a giugno 2023 e che quindi potrebbero fare al caso del Diavolo soprattutto a fine stagione. Scopriamo i profili più interessanti, che non rinnoveranno con i propri club e che entrerebbero alla perfezione nei dettami tattici del tecnico Stefano Pioli.