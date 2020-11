Calciomercato Milan – Sucic per gennaio! La strategia / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan Sucic

Dopo i contrasti tra Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Zvonimir Boban, risalenti allo scorso gennaio, in casa Milan regna un clima più che disteso. Dopo il licenziamento del croato, i restanti componenti della società hanno trovato un equilibrio difficile da immaginare. Le voci su Ralf Rangnick e su un addio di Maldini, oltre che di Stefano Pioli, avevano destabilizzato l’ambiente. Contro ogni pronostico, però, l’allenatore rossonero è riuscito a fare cambiare idea a tutti e a meritarsi il rinnovo di contratto tanto desiderato. Linea giovane con innesti di esperienza: è questo il diktat attuale del Milan.

Una strategia che inizia a dare i suoi frutti. Dal post-lockdown, il Milan non ha mai perso, inanellando una serie positiva di 24 risultati utili consecutivi e piazzandosi al primo posto in classifica in Serie A e in Europa League. Sarebbe un peccato cullarsi sugli allori proprio adesso che il salto di qualità sembra sempre più vicino. Per questo motivo, la società sta già pensando ad alcuni movimenti di mercato per migliorare ulteriormente la rosa.

L’ultimo nome porta a Luka Sucic, centrocampista classe 2002 del Salisburgo. Il croato era stato già inserito nella lista del connazionale Boban e, nonostante la sua assenza, la stima del Milan per il giocatore è rimasta immutata. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, il Diavolo vorrebbe acquistare il ragazzo già nel mese di gennaio, così da anticipare la folta concorrenza. La seconda mossa, inoltre, sarebbe quella di lasciarlo in Austria in prestito fino a giugno, per permettergli un’ulteriore crescita tecnica. Situazione in aggiornamento, il Milan è sempre alla ricerca di giovani talenti.

