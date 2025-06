Calciomercato Milan, su Thiaw c'è il Bayer Leverkusen. Ma non soltanto

Malick Thiaw potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per far ritorno in Bundesliga. Ecco la situazione attuale

Daniele Triolo Redattore 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 13:50)

Oltre Kyle Walker, per il quale non sarà esercitato il diritto di riscatto dal Manchester City dopo questi mesi di prestito, c'è un altro difensore che potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo: si tratta di Malick Thiaw. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.