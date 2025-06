Milan, Walker simbolo del fallimento: niente riscatto per l'inglese

Una meteora, quindi, in più - ha evidenziato 'Tuttosport' - "con alcuni gossip sulla sua vita fuori dal campo che non hanno di certo aiutato il Milan a prendere in considerazione l’idea, sfumata ormai da un mese e mezzo, di esercitare il diritto di riscatto". Tornerà, quindi, al City, ma Pep Guardiola ha già annunciato che non lo porterà al Mondiale per Club negli U.S.A..