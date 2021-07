Calciomercato Milan – Su Pobega c’è sempre l’Atalanta: la situazione

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, piace sempre all'Atalanta, che lo vorrebbe portare a Bergamo in questa sessione di calciomercato

I bergamaschi sono da sempre attenti ai giovani talenti e Pobega ha tutte le carte in regola per essere protagonista in futuro. Si è vociferato nelle ultime ore di un possibile scambio con Josip Ilicic, ma le indiscrezioni non hanno trovato riscontro. Lo sloveno piace ai rossoneri, ma non risulta essere (al momento) una priorità.