Calciomercato Milan – Ilicic, sondaggio con l’Atalanta. Su Pobega… | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: si parla di un interesse per Josip Ilicic, calciatore dell'Atalanta. Ecco come stanno le cose

Salvatore Cantone

Da diverso tempo si parla di un interesse del Milan per Josip Ilicic. Il fantasista sloveno sarebbe uno dei profili individuati da Maldini e Massara per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. E' chiaro che l'addio di Hakan Calhanoglu mette in primo la ricerca di un trequartista che possa fare bene nel 4-2-3-1 di Pioli. Ma come stanno veramente le cose?

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ilicic piace al Milan. Lo sloveno è apprezzato per la sua grande tecnica e per la sua capacità di incidere nella partite con la grande classe di cui dispone. Nelle scorse settimane c'è stato un sondaggio con l'Atalanta, ma il club rossonero e quello bergamasco non hanno più affrontato l'argomento. Ilicic è un nome che potrebbe tornare utile più avanti, ma al momento lo sloveno non è una priorità: il Milan è concentrato ad oggi su altri nomi più intriganti e forse più utili per le idee tattiche di Stefano Pioli.

Nelle ultime ore inoltre si è parlato di un interessamento dell'Atalanta per Tommaso Pobega. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista piace al club bergamasco, ma non è tra gli obiettivi di mercato della dirigenza atalantina. Ragion per cui il Milan non potrà utilizzare questa carta per arrivare a Ilicic, nel caso in cui ovviamente decidesse di affondare il colpo.. Ripetiamo in ogni caso in concetto: lo sloveno piace, ma ad oggi non c'è nulla di concreto tra Milan e Atalanta.