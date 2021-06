Calciomercato Milan, top news: blitz Berardi, Brahim Diaz a un passo

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 30 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Maldini e Massara ci provano per Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo. In primo piano anche il rinnovo di Kessie: il club rossonero non vuole farsi sfuggire il centrocampista. Brahim Diaz è a un passo dai rossoneri, ma nel mirino c'è anche Ilicic dell'Atalanta. Attenzione anche al futuro di Alessio Romagnoli. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è il continuo aggiornamento.