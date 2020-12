Calciomercato Milan – Su Jovic anche l’Hertha Berlino | News

Calciomercato Milan: Jovic, insidia dalla Bundesliga per i rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luka Jovic, classe 1997, bomber serbo del Real Madrid, come noto è tornato nel mirino del Milan per l’imminente sessione di trattative di mercato.

Il Diavolo punta al prestito secco, da gennaio a giugno, di Jovic, che a Madrid non trova spazio e che, in rossonero, potrebbe svolgere alla perfezione il ruolo di vice di Zlatan Ibrahimovic.

Giocando, perché no, anche al fianco dello svedese quando quest’ultimo sarà tornato dal suo infortunio. Secondo quanto rivelato da ‘TuttoMercatoWeb‘, però, il Milan non sarebbe l’unico club sulle tracce di Jovic.

L’Hertha Berlino, infatti, ha avviato le trattative per riportare il serbo in Bundesliga, dove ha già indossato la maglia dell’Eintracht Francoforte dal 2016 al 2018, con uno score di 36 gol in 75 gare totali.

A Berlino, tra l’altro, gioca un ex rossonero, Krzysztof Piatek. Chi vincerà il duello per Jovic? Ancora qualche giorno e sapremo tutto … Mercato Milan, Thauvin si allontana. Maldini cambia obiettivo >>>