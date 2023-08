Calciomercato Milan – Stop alla trattativa fra Chelsea e Juve per Lukaku

E Lukaku?

Dall'altra parte della sponda vi è un giocatore che non aspetta altro che andarsene. Lukaku non vuole rimanere al Chelsea ma le offerte presentate finora non convincono i dirigenti inglesi. Rimane aperta l'ipotesi Arabia Saudita, ritenuta come ultima opzione dato che il mercato arabo chiuderà a metà settembre. Queste notizie non possono che stuzzicare la fantasia dei tifosi del Milan. Lukaku continuerebbe a girare in orbita rossonera e Furlani potrebbe anche approfittare della situazione, qualora si allungasse fino a fine agosto, per proporre al Chelsea un'offerta conveniente per entrambe le parti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo rossonero? >>>