Calciomercato Milan – Stiller può arrivare? Lo Stoccarda annuncia che …

Angelo Stiller, calciatore dello Stoccarda, può davvero essere un nome per il calciomercato del Milan? Ecco le ultime in merito

Uno dei nomi accostati negli ultimi giorni al Milan, per questa sessione di calciomercato di gennaio, è quello di Angelo Stiller, calciatore dello Stoccarda. I rossoneri, infatti, secondo quanto riferito recentemente da 'Tuttosport', sarebbero pronti a fare un tentativo per il classe 2001 per rinforzare il centrocampo. Nonostante ciò sarebbero comunque tanti i nomi sulla lista della dirigenza, a partire da Warren Bondo, che per altro già conosce bene il campionato italiano essendo in forza al Monza.