Calciomercato Milan – Stallo sul fronte Milenkovic: i motivi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è in fase di stallo la trattativa tra Fiorentina e Milan per Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo che i rossoneri vorrebbero acquistare poiché richiesto dal tecnico Stefano Pioli, che lo ha già allenato a Firenze.

Milenkovic piace al Milan perché giocatore duttile ed elemento ‘futuribile’, in quanto giovane e già rodato nel campionato di Serie A, ma, per l’assalto decisivo al calciatore, andrà trovata la quadra economica con la Fiorentina. Rocco Commisso, Presidente del club viola, valuta, infatti, il suo difensore ben 40 milioni di euro.

Ad ogni modo, l’intenzione della Fiorentina sembrerebbe essere quella di proporre a Milenkovic il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. NON SOLO MILENKOVIC SUL TACCUINO DEL MILAN. ECCO LE DUE ALTERNATIVE >>>