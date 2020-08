Calciomercato Milan – Stallo nelle operazioni Aurier e Calabria

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, sono al momento in stallo le trattative, in entrata, per Serge Aurier dal Tottenham e, in uscita, per Davide Calabria al Betis.

Aurier piace al Milan. I rossoneri lo vorrebbero come nuovo terzino destro ma ritengono alta la richiesta di 23 milioni di euro avanzata dal Tottenham. Calabria piace, invece, ai biancoverdi di Siviglia ma, al momento, per lui non è ancora giunta alcuna richiesta concreta dalle parti di Via Aldo Rossi.

Ieri, intanto, la nostra redazione vi aveva parlato dell'interesse del Milan per l'attaccante Brahim Díaz del Real Madrid.