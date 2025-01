Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero vivere due settimane di fuoco. Il mercato invernale chiuderà i primi giorni di febbraio e, tra uscite ed entrate, il Diavolo potrebbe rivoluzionare la rosa. Sono tantissimi i nomi al centro delle notizie sul Milan: si parla di Emerson Royal , Walker e non solo. Il Milan potrebbe pensare anche all'attacco e al centrocampo. Ecco l'ultimo nome per la mediana rossonera. Per l'estate, il Milan avrebbe messo gli occhi su Alan Varela del Porto . Come riportato da Manuele Baiocchini , esperto di calciomercato di Sky Sport, sarebbe un nome gradito anche da Sergio Conceicao in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, spunta Varela! E c'è un legame con Conceicao

Non un obiettivo per gennaio, visto che il Porto potrebbe chiedere molto. Il centrocampista ha giocato 16 partite con il Porto in campionato, oltre a cinque in Europa League. Con Conceicao ha giocato 43 partite, segnando 3 gol con 2 assist. Varela, quindi, sarebbe uno degli obiettivi del Milan per rinforzare il reparto di centrocampo. Come ricorda Baiocchini, il Milan starebbe sempre seguendo Ricci per l'estate. I due potrebbero essere alternativi, visto il ruolo molto simile. LEGGI ANCHE: Criscitiello: “A Conte piaceva il Milan. De Zerbi era perfetto. Ma Ibra…”>>>