Il rinnovo di Samuele Ricci col Torino fino al 2028, per molti, avrebbe allontanato il giocatore dal Milan per le prossime sessioni di calciomercato . Il giocatore, però, sarebbe tra i primi obiettivi dei rossoneri per l'estate, nonostante il nuovo contratto con i Granata. Come riportato Calciomercato.com, il Milan avrebbe già avuto qualche contatto preliminare, ma ci sarebbero anche club inglesi e l'Inter .

Calciomercato Milan, in prima fila per Ricci! Il retroscena sul Torino. Mentre l'Inter...

Per l'Inter, si legge, potrebbe essere un'idea in caso di cessione di Calhanoglu. L'estate scorsa il centrocampista turco ha respinto un interesse del Bayern Monaco, ma potrebbe anche essere ceduto da giugno in poi. In quel caso Ricci sarebbe una delle prime opzione per l'Inter. Sempre secondo Calciomercato.com, il Milan resterebbe in prima fila, in quanto l'unica ad avere avuto i primi colloqui per capire margini e costi dell'operazione. Durante il rinnovo, Ricci e il Torino si sarebbero accordati per un gentleman agreement per fare partire il giocatore per circa 20-25 milioni in estate. LEGGI ANCHE: Criscitiello: “A Conte piaceva il Milan. De Zerbi era perfetto. Ma Ibra…”>>>