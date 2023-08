Ex Milan – Delusione Kessié: l’ivoriano si è sentito usato dal Barcellona

Kessié è deluso dall'atteggiamento del club spagnolo. Secondo quanto riportato da Sport, noto quotidiano catalano, l'ivoriano non avrebbe voluto abbandonare la compagine dopo un solo anno e si è sentito usato come plusvalenza per risanare il bilancio, che resta tuttora complicato.

Kessié, la breve e complicata parentesi in Spagna — Kessié ha militato per molti anni in Italia, prima all'Atalanta e poi al Milan. Ai rossoneri dopo qualche periodo di difficoltà e di ambientamento era diventato l'idolo dei tifosi del Diavolo. Tutto è cambiato quando ha deciso di non rinnovare col club e andare a parametro 0 al Barcellona.

Ai blaugrana però, l'ivoriano non ha trovato lo stesso calore e il medesimo affetto che nutriva verso di lui San Siro ed è diventato uno dei tanti. Con Xavi non ha sempre trovato lo spazio che desiderava e spesso è finito ai margini della panchina. Il classe '96 in Spagna ha disputato 43 partite, ha siglato 3 gol e fornito 3 assist.