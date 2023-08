Ex Milan – Dalla Spagna: “Barcellona, Dest è vicino al PSV Eindhoven”

In questa sessione di calciomercato il Milan non ha riscattato Sergino Dest: il classe 2000 è vicino al PSV e non è tra i piani di Xavi

Nella scorsa sessione di calciomercato il Milan ha inseguito a lungo il terzino destro che potesse fare rifiatare Davide Calabria. L'identikit perfetto sembrava potesse corrispondere al nome di Sergino Dest, ma cosi non è stato. Il calciatore statunitense non ha mai spiccato in tale annata e non è riuscito a ritagliarsi un minutaggio adeguato. Il classe 2000 anche quando ha disputato qualche gara non ha mai assicurato grande affidabilità ed è spesso finito ai margini della panchina.