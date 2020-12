Calciomercato Milan – Soumaré sempre nel mirino | News

Calciomercato Milan, Soumaré resta più di un’idea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Boubakary Soumaré, classe 1999, centrocampista francese del Lille, non è mai uscito dai pensieri del Milan. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

La dirigenza del Milan, come priorità per il calciomercato di gennaio, ha il difensore centrale. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara sono consapevoli di come, in realtà, la squadra rossonera necessiti di almeno un rinforzo per reparto.

Motivo per cui i i dirigenti si faranno trovare pronti per cogliere qualsiasi tipo di occasione, così come è stato la scorsa estate per Sandro Tonali. A centrocampo, per esempio, ci sarebbe bisogno di un vice di Franck Kessié.

Soumaré è il nome cerchiato in rosso, da tempo, da Maldini e Massara. I costi sono alti. Se il Lille aprisse alla cessione con la formula del prestito, il Milan sarebbe pronto ad inserirsi sul calciatore transalpino.

Soumaré, ha sottolineato il quotidiano romano, era stato vicino al trasferimento in Italia, ed in rossonero, già nel corso della scorsa estate di mercato.