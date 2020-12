Calciomercato Milan – Centrocampo, pista Soumaré. Ma c’è un problema …

Calciomercato Milan: torna in auge l’idea Soumaré

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il nome di Boubakary Soumaré, classe 1999, centrocampista francese del Lille, non è mai stato depennato dal taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Inseguito già durante l’ultima estate di calciomercato, Soumaré è considerato dai dirigenti del Milan la perfetta alternativa di Franck Kessié. Lo ha riferito ‘Sport Mediaset‘.

In occasione di Milan-Lazio 3-2, ultima gara dei rossoneri nel 2020, con le assenze, in contemporanea, di Kessié squalificato ed Ismaël Bennacer infortunato, il club di Via Aldo Rossi si è reso conto che, nel mercato di gennaio, qualcosa dovrà essere fatto anche a centrocampo.

Il Milan, quindi, torna su Soumaré e proverà a vestirlo di rossonero. Il problema è il costo del cartellino, giacché il Lille valuta il suo calciatore ben 25 milioni di euro. Spesa che, al momento, il Diavolo non sembra intenzionato a sostenere.

Per lui si potrebbe tentare la via del prestito con diritto di riscatto, ma l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice.