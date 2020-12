Calciomercato Milan – Soumaré, la proposta che ha in mente il Diavolo | News

Calciomercato Milan, Soumaré nei pensieri dei dirigenti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Boubakary Soumaré, classe 1999, centrocampista francese del Lille, è ancora nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato.

Il calciatore di origini senegalesi, colonna delle Nazionali giovanili francesi, era già stato seguito dal Milan in estate. Il Lille, però, aveva sparato alto per privarsi del suo gioiello.

Adesso la situazione per Soumaré è cambiata: delle 20 gare giocate in stagione, ha iniziato il match dal 1′ soltanto in 10 circostanze.

Per esempio, è partito dalla panchina in entrambe le gare del Gruppo H di Europa League proprio contro i rossoneri. Il Diavolo, dunque, approfittando di questa situazione incerta, potrebbe provare a prenderlo.

Come? Secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Uno strumento al quale si farà ampio ricorso nel mercato ‘di riparazione‘. Calciomercato Milan, Raiola porta un top player in rossonero >>>