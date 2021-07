Calciomercato Milan – Sondaggio per Sabitzer: la richiesta del Lipsia

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa a Marcel Sabitzer, trequartista austriaco del Lipsia. Il punto

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del Milan per Marcel Sabitzer. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, Maldini e Massara stanno valutando concretamente la possibilità di acquistare l'austriaco. Il trequartista andrà in scadenza con il Lipsia il 30 giugno 2022 e ad oggi non ha trovato un accordo per il rinnovo con il club tedesco.