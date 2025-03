Calciomercato Milan, sondaggio per Esteve: ecco la richiesta e la risposta

Nelle ultime settimane si è spesso parlato del possibile interesse del Milan per Maxime Esteve , per cui sarebbe emersa la prima richiesta del Burnley . I rossoneri, per la verità, lo avevano già cercato in alcune delle ultime sessioni di calciomercato, quando ancora era un difensore del Montpellier , virando successivamente su altri profili. A quel punto il francese ha accettato la corte del club di Premier League , decidendo in questo modo di fare un'esperienza diversa. La sua stagione è stata talmente buona che il ragazzo avrebbe attirato su di sé le attenzioni di diverse importanti società.

Calciomercato Milan, dalla Francia: "Sondato Esteve, ma la richiesta ..."

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Footmercato'. Secondo quanto riferito, infatti, Maxime Esteve sarebbe al momento la priorità dell'Everton, che lo vorrebbe per sostituire Jarrad Branthwaite. Sulle sue tracce anche il West Ham, oltre ad un altro club di Premier League non meglio identificato. Non solo, perché anche il Milan avrebbe sondato il terreno per il difensore centrale francese. La richiesta del Burnley, di cui non si fa menzione, avrebbe però raffreddato la pista, dal momento in cui i rossoneri l'avrebbero ritenuta eccessiva.