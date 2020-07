Calciomercato Milan – Solo nove giorni di tempo per riscattare Kjaer

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, il Milan ha soltanto nove giorni di tempo, ovvero fino al prossimo mercoledì 15 luglio, per esercitare il diritto di riscatto del cartellino di Simon Kjaer, classe 1989, dal Siviglia.

Il difensore centrale danese, giunto in rossonero nello scorso mese di gennaio in prestito dagli andalusi, ma dopo aver giocato la prima parte della stagione a Bergamo con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, può essere trattenuto a Milano a titolo definitivo versando 3,5 milioni di euro.

Kjaer ha formato, con il capitano Alessio Romagnoli, una coppia di difensori centrali valida, solida ed affidabile, guadagnandosi fin da subito il posto da titolare nella fila rossonere al posto di Mateo Musacchio. Ma il Milan eserciterà il diritto di acquisto del suo cartellino? ECCO L’OPINIONE DEL ‘CORRIERE DELLA SERA’ SULLA QUESTIONE >>>