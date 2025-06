Il Milan nel corso di questo calciomercato estivo probabilmente prenderà un attaccante e tra i nomi in cima alla lista c'è anche Dusan Vlahovic. I rossoneri, infatti, perderanno due centravanti in un colpo solo. Luka Jovic non dovrebbe firmare il rinnovo di contratto ed è finito nel mirino di tanti club all'estero, mentre Tammy Abraham rientrerà dal prestito alla Roma. In tal caso in rosa rimarrebbe il solo Santiago Gimenez, che non sembra essere la prima scelta di Massimiliano Allegri, con il giovane Francesco Camarda che potrebbe essere mandato in prestito per fare esperienza.