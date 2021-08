Calciomercato Milan – Sky: “Mancano tre colpi: Florenzi e gli altri nomi”

Il Milan vuole completare il proprio calciomercato con almeno tre colpi. Ecco i nomi secondo Sky Sport: da Florenzi ad Ilicic

Carmelo Barillà

Il Milan vuole completare il proprio calciomercato con almenotre colpi: ecco i nomi secondo 'Sky Sport'. Alessandro Florenzi è la prima scelta come terzino destro. Come vi abbiamo raccontato, la trattativa con la Roma è in fase avanzata. Si ragiona su un prestito con diritto di riscatto, ma i giallorossi vorrebbero l'obbligo. La quadra potrebbe essere trovata a metà strada. Florenzi potrebbe trasferirsi al Milan in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, facili da raggiungere. Si pensa, in particolare, ad obiettivi di squadra e ad un certo numero di presenze del terzino.

Al Milan manca anche un centrocampista: Bakayoko è l'idea principale. I contatti con il Chelsea proseguono. La formula su cui si lavora è quella del prestito con diritto di riscatto. Sul calciatore c'è anche il Napoli, che sarebbe tuttavia più defilato. Occhio, in particolare, agli ultimi giorni di mercato. I londinesi, infatti, potrebbero avere necessità di sfoltire la rosa e Bakayoko potrebbe essere uno dei partenti.

L'ultimo tassello per completare il puzzle è il trequartista. I nomi caldi sono due: Josip Ilicic e Yacine Adli. Il primo è in uscita dall'Atalanta. Il Milan vorrebbe chiudere in prestito, gli orobici preferiscono la cessione a titolo definitivo. Si lavora per trovare un accordo. Stando a quanto raccontato dall'esperto di mercato Luca Marchetti negli studi di 'Sky Sport', qualora la Dea accetti l'opzione prestito, i rossoneri potrebbero prendere anche Adli. Il centrocampista del Bordeaux costa 10 milioni, ma i girondini potrebbero liberarlo per una cifra leggermente inferiore.

Al momento, il Milan può investire sul calciomercato soltanto i 12 milioni della cessione di Haugeall'Eintracht Francoforte. I tedeschi, infatti, dovranno riscattare obbligatoriamente il norvegese. Per questo i rossoneri lavorano tanto sui prestiti. Qualora la dirigenza del club di via Aldo Rossi riuscisse nel capolavoro di chiudere le tre operazioni sopra citate senza spendere soldi per i cartellini, si potrebbe lavorare ad altri colpi in entrata. In particolare si penserebbe ad Adli e ad una terza punta giovane. Se invece i rossoneri dovessero spendere per il cartellino di uno tra Florenzi, Ilicic e Bakayoko, il mercato del Milan potrebbe anche fermarsi a questi tre colpi. Intanto, il giornalista georgiano Andro Kheladze ha parlato di Kvaratshkelia in esclusiva ai nostri microfoni