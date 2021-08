Milan, dove giocherebbe Florenzi? Dal terzino all’ala: tutte le ipotesi

1 di 5

FLORENZI AL MILAN

Alessandro Florenzi, terzino della Roma, vicino al Milan in questa sessione di calciomercato (Getty Images)

Il Milan è molto vicino ad Alessandro Florenzi, giocatore della Roma, in questa sessione di calciomercato. Maldini e Massara sembrano aver raggiunto già un accordo con il terzino e in queste ore sono in contatto con i giallorossi per chiudere la trattativa. Si parla di un prestito con diritto di riscatto. Possibile, però, anche l'inserimento dell'obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, sia di squadra che personali.

Il classe 1991, cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha vestito in carriera anche le maglie di Crotone, Valencia e PSG. Esperienza positiva anche in Champions League, proprio con i francesi. Inoltre, da considerare il discorso liste: in Champions League c’è bisogno di giocatori cresciuti nel vivaio nazionale, Florenzi quindi risulterebbe utile anche sotto questo punto di vista. In Nazionale la gioia più grande della carriera: la conquista dell'Europeo 2020.

Ma dove giocherebbe Florenzi nel Milan di Pioli? Le possibilità sarebbero tante. Stiamo parlando, infatti, di un calciatore molto duttile, che in carriera ha ricoperto diversi ruoli. Si va dal terzino destro all'ala offensiva, dall'esterno di un centrocampo a 5 alla mezzala. Insomma, tante ipotesi. Starà poi a Pioli, in caso si concretizzasse il trasferimento, decidere come impiegarlo, a seconda anche di avversari e necessità. Andiamo a scoprire i possibili ruoli di Florenzi nelle prossime schede.

