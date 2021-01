Calciomercato Milan – Simakan vuole solo il club rossonero | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Simakan vuole solo i rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato in entrata del Milan, soffermandosi in particolar modo su Mohamed Simakan. Come dimostra la storia che ha messo su Instagram, il difensore vuole giocare nel Milan e non vuole altri club, anche se nelle ultime ore si è fatto avanti il Lipsia. La concorrenza c’è, ma il club rossonero sembra essere abbastanza tranquillo, visto che già da diverso tempo segue il giocatore.

L'offerta del Milan? 14 milioni di euro (con pagamento pluriennale) più bonus per altri 3 milioni di euro. Lo Strasburgo vuole arrivare a 18 milioni, ma il Milan non ha intenzione di rilanciare. C'è ottimismo per la chiusura, ma la sensazione è che slitti tutto alla settimana prossima.