Calciomercato Milan – Simakan ha fretta: vuole arrivare in Italia | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Simakan ha fretta

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Mohamed Simakan (ESCLUSIVA di Pianetamilan.it). Il difensore, è proprio il caso di dirlo, ha il Milan in testa. La prova l’ha data lo stesso giocatore via social, quando ha pubblicato su Instagram la sua ultima foto, con quelle vistosissime treccine rossonere. Simakan ha scritto “loading”, con chiaro riferimento al trasferimento in rossonero.

La rosea, però aggiunge alcuni particolari interessanti. Simakan, infatti, vuole prendere il prima possibile il volo per l’Italia, ma con le partite di mezzo la questione passerà in secondo piano. La giornata giusta per il suo arrivo potrebbe essere quella di domani. Calciomercato Milan: nel mirino ci sono anche altri obiettivi. VAI ALLA NOTIZIA>>>