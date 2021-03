Calciomercato Milan – Si valuta Vandevoordt per il post Donnarumma

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Maarten Vandevoordt, classe 2002, è un portiere belga di proprietà del Genk. Ha già esperienza

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come il club rossonero stia già pensando a come programmare le prossime stagioni. La filosofia del fondo Elliott Management Corporation non cambia: il Diavolo, al netto di qualche eccezione, punterà su giovani di talento dai costi contenuti in termini di cartellino e di ingaggio.

Per quanto concerne il ruolo di portiere, il Milan può contare su un estremo difensore forte nel presente e potenzialmente fenomenale nel futuro: Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. L'intenzione del Milan è quella di rinnovare il contratto in scadenza con il classe 1999.

Ma nel caso in cui le cose dovessero mettersi male, a quel punto i rossoneri dovrebbero tornare sul mercato per reperirne un sostituto. Occhi puntati su Maarten Vandevoort, classe 2002, portiere belga del Genk in scadenza di contratto il 30 giugno 2023.

Il ragazzo vanta già 17 presenze in Prima Squadra tra cui una in Champions League. Contro il Napoli, l'anno passato, non andò benissimo. Ma potrebbe rifarsi in rossonero ...