Calciomercato Milan – Si valuta l’idea Dzeko. Il punto | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara starebbe pensando a Dzeko, centravanti della Roma. Ecco le novità

Salvatore Cantone

Ipotesi Dzeko per l'attacco? Come tutti sanno il Milan, in questa sessione di calciomercato, dovrà acquistare necessariamente un attaccante. Al momento infatti c'è solo Zlatan Ibrahimovic, che è attualmente infortunato. Le condizioni dello svedese saranno tutte da valutare nelle prossime settimane, ma Maldini e Massara per forza di cose devono iniziare a guadarsi attorno. In primo piano c'è sempre Olivier Giroud, ma non è escluso che la dirigenza possa valutare idee alternative.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, trova conferma l'idea che porta a Edin Dzeko. L'attaccante è in scadenza di contratto nel 2022 e il bosniaco potrebbe essere il giocatore giusto per rinforzare in maniera importante il reparto in vista della Champions League. Al momento è solo un'idea, visto che non c'è stato alcun contatto ufficiale con la Roma, tuttavia la situazione è da monitorare con estrema attenzione.

Dzeko, sebbene abbia 35 anni, è un centravanti in grado di fare la differenza. In più, se consideriamo il basso costo del cartellino (4 milioni secondo transfermarkt), allora si capisce come il bosniaco possa essere un nome molto interessante. Molto dipenderà dalla volontà di Dzeko: se l'attaccante dovesse decidere di lasciare Roma allora il Milan potrebbe seriamente affondare il colpo.

C'è da considerare anche la variabile Ibrahimovic. Lo svedese tra qualche giorno si sottoporrà a un nuovo controllo per capire le condizioni del suo ginocchio. Se si decidesse per un'operazione è chiaro che a quel punto il Milan avrebbe bisogno di due centravanti, non più solo uno. Per questo non è escluso a un arrivo del bosniaco insieme a Giroud. Insomma, l'idea Dzeko c'è. Tutto può succedere. Intanto ecco la nostra esclusiva con Carnevale, osservatore dell'Udinese. Ecco cosa ci ha detto su De Paul e Hauge.