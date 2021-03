Calciomercato Milan – Si prova ad abbassare il prezzo di Tomori | News

Calciomercato Milan: si va verso la conferma di Tomori

Fikayo Tomori, classe 1997, arrivato al Milan nel corso dell’ultimo calciomercato di gennaio, è stato praticamente perfetto nella gara di domenica in casa della Roma nel posticipo della 24^ giornata di Serie A. Ha vinto duelli importanti contro Borja Mayoral e Henrikh Mkhitaryan, effettuato almeno quattro grandi chiusure sulle linee di passaggio, dato sicurezza al reparto. Non solo: in avvio di gara si è visto annullare un gol per fuorigioco. Nel finale, poi, soltanto un grande intervento di Pau López ha impedito al difensore centrale di esultare.

Ecco perché, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, avrebbero avviato i primi contatti con il Chelsea, club proprietario del suo cartellino, per capire se sarà possibile per il Milan acquistare definitivamente Tomori, durante il prossimo calciomercato estivo, ad un prezzo inferiore rispetto ai 28 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto.

Tomori ha tutte quelle caratteristiche i rossoneri hanno cercato, in un difensore centrale, nelle ultime due sessioni di mercato. Ovvero, forza fisica, velocità, bravura in marcatura e nell'uno contro uno. Da qui a fine stagione lui, Simon Kjær ed Alessio Romagnoli (senza dimenticare Pierre Kalulu e Matteo Gabbia) si giocheranno due maglie da titolari nel cuore della difesa rossonera partita dopo partita. Togliere il canadese naturalizzato inglese di squadra adesso, però, sembra essere una scelta azzardata.