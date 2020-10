Calciomercato Milan – Si è guardato al futuro. Ma qualcosa ora manca

Calciomercato Milan, il giudizio della ‘rosea’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha analizzato il calciomercato condotto dal Milan in questo 2020. La strada scelta dal Milan è quella di ‘affidare alle cure di Zlatan Ibrahimović‘ tanti ragazzi di qualità e talento. Sandro Tonali allarga la rotazione a centrocampo, Diogo Dalot occupa la casella, critica, di terzino destro. Brahim Díaz e Jens Petter Hauge affilano la proposta offensiva rossonera su ambedue le fasce. Secondo la ‘rosea‘, il Milan ora ha una rosa più forte, ambiziosa e di prospettiva. Con due dubbi, però, non da poco. Stefano Pioli, tecnico rossonero, è certo che bastino Ante Rebić, Rafael Leão ed i giovanissimi Daniel Maldini e Lorenzo Colombo a dividersi il ruolo di vice Ibra. L’impressione, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è che servisse un ‘mestierante dell’area di rigore’, uno di quei centravanti di ruolo pronti all’uso. Ancora più forte, poi, il sospetto che servisse un altro difensore centrale. Che il Diavolo ha cercato fino all’ultimo di prendere, sebbene invano. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>