Calciomercato Milan – Si complica la pista Dalot: ecco la situazione

Il Milan vuole provare a riottenere Dalot in questa sessione di calciomercato, ma non è semplice perché il Manchester United fa muro

Il calciomercato del Milan prosegue e il nome più interessante per la fascia destra è quello di Diogo Dalot . Il giocatore dello United ha fatto vedere buone cose durante il suo anno in prestito al club rossonero e l'intenzione di Paolo Maldini e Ricky Massara è quella di provare a riottenerlo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe ottenere nuovamente Dalot con un prestito, inserendo un diritto di riscatto. Il Manchester United fa muro: niente prestiti, o viene ceduto a titolo definitivo o resta con i Red Devils. La trattativa rischia allora di sfumare perché il piano del club di via Aldo Rossi è chiaro: o prestito o si cambia obiettivo.

Il Milan monitora altri profili per il ruolo di terzino destro come vice Calabria (che ha rinnovato ieri): su tutti, piace molto Alvaro Odriozola del Real Madrid. C'è fiducia per il rinnovo di Kessie. Ecco le novità.