Calciomercato Milan, top news: Calabria ha rinnovato, fiducia per Kessie

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 9 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano il rinnovo ufficiale di Davide Calabria fino al 2025. Per Franck Kessie, invece, c'è ottimismo sull'intesa totale. Olivier Giroud sarà presto un nuovo calciatore rossonero, mentre per la trequarti è sempre più vicino il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid. Non solo lo spagnolo: per il post Calhanoglu è sfida a due? Nelle prossime schede le Top News sul calciomercato del Milan. Pezzo in continuo aggiornamento.