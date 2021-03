Calciomercato Milan – Si cerca un terzino destro: piace Singo | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Wilfried Singo, ivoriano del Torino, avrebbe stregato Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero

Il Milan ha deciso di non intavolare una trattativa con il Manchester United per il riscatto di Diogo Dalot . Alla scadenza del periodo di prestito, dunque, il terzino destro portoghese farà ritorno alla corte di Ole Gunnar Solskjær . Il Diavolo, pertanto, cerca un nuovo terzino destro e, tra le tante alternative possibili (piace anche Emerson Royal del Barcellona ), il nome di Singo starebbe scalando le gerarchie.

Il giocatore, giunto in granata nell'estate 2019, ha collezionato già 23 gare in stagione, con un gol e 3 assist all'attivo per un totale di 1.605 minuti sul terreno di gioco. Alterna prestazioni ottime ad alcune meno convincenti, ma è giovane e ha ampi margini di miglioramento. Al Milan piace molto e, pertanto, vuole capire se ci sono i margini per poter iniziare i negoziati con il club presieduto da Urbano Cairo. Rinnovo Donnarumma, ecco come stanno le cose >>>