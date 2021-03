Calciomercato Milan – Sì al riscatto di Tomori: ha estasiato tutti | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori corre veloce verso la conferma in rossonero. Il club non vuole lasciarselo scappare

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come il Milan , nel prossimo calciomercato estivo, investirà circa 100 milioni di euro. Una cifra che ricaverà, si spera, tra introiti della qualificazione in Champions League , budget messo a disposizione dal fondo Elliott Management Corporation e tesoretto risparmiato dallo scorso mercato di gennaio.

Un prezzo importante, certo, ma che il Milan sarà libero di spendere grazie agli eventuali introiti Champions ed agli equilibri mutati in tema di Fair Play Finanziario. Non ha più lo status di intoccabile il capitano Alessio Romagnoli, infine, secondo la 'rosea'. Che sia lui a salutare la compagnia per favorire la titolarità indiscussa e l'ascesa di Tomori? Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come verranno investiti >>>