Calciomercato Milan – Sfumato Kabak: si riproverà a gennaio

Calciomercato Milan: a gennaio nuovo assalto a Kabak

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, alla fine, è rimasto allo Schalke 04. Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, è infatti saltato il trasferimento del difensore centrale turco, classe 2000, alla corte di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: saltato Kabak

Il profilo di Kabak, ha sottolineato la ‘rosea‘, resta quello più gradito ad area tecnica e proprietà, intenzionate a rinforzare il reparto difensivo della compagine rossonera con un ‘millennial‘ già pronto. Proprio per questo gli sforzi di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara si sono concentrati, nella tarda notte tra domenica e lunedì, sull’ex calciatore del Galatasaray e dello Stoccarda. Sull’asse Milano-Gelsenkirchen, la dirigenza del Milan ha cercato di limare la differenza tra offerta (15 milioni di euro) e domanda (20). Lo Schalke 04, però, ha fatto muro.

Calciomercato Milan: Kabak a gennaio con lo sconto?

Tutto rimandato a gennaio, dunque, perché la volontà di investire su un talento Under 23, in casa rossonera, resta intatta. ‘La Gazzetta dello Sport‘ ha evidenziato come, semmai, potranno cambiare le condizioni del dialogo con lo Schalke 04, in crisi economica e tecnica. E, in tal caso, la volontà del calciatore potrà risultare anche decisiva. Il Milan potrebbe anche beneficiare, tra un paio di mesi, di quello sconto che non ha ottenuto adesso. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI E … SONDAGGIO >>>